Серена Уильямс уступила лидерство в рейтинге WTA, продержавшись на первом месте 186 недель

Немка Ангелик Кербер на следующей неделе возглавит рейтинг WTA, сообщает пресс-служба организации. Первую позицию ей уступит американка Серена Уильямс, проигравшая сегодня чешке Каролине Плишковой в полуфинале US Open. 34-летняя теннисистка из США лидировала в рейтинге на протяжении 186 недель.
After 186 weeks, we have a NEW World No.1…– WTA (@WTA) 9 сентября 2016 г.
Congrats @AngeliqueKerber--> https://t.co/7P4SmRplGx pic.twitter.com/QGhaB2faK9
BABOOIN
жек наконец то мартышка заговорила, поздравляю вас
05:42
жек
Наконец-то женский рейтинг возглавит женщина! Поздравляю всех с этим событием!
05:27