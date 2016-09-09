Серена Уильямс уступила лидерство в рейтинге WTA, продержавшись на первом месте 186 недель

Немка Ангелик Кербер на следующей неделе возглавит рейтинг WTA, сообщает пресс-служба организации. Первую позицию ей уступит американка Серена Уильямс, проигравшая сегодня чешке Каролине Плишковой в полуфинале US Open. 34-летняя теннисистка из США лидировала в рейтинге на протяжении 186 недель.