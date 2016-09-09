03:55 | ТЕННИС — WTA

Серена Уильямс уступила лидерство в рейтинге WTA, продержавшись на первом месте 186 недель

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Немка Ангелик Кербер на следующей неделе возглавит рейтинг WTA, сообщает пресс-служба организации. Первую позицию ей уступит американка Серена Уильямс, проигравшая сегодня чешке Каролине Плишковой в полуфинале US Open. 34-летняя теннисистка из США лидировала в рейтинге на протяжении 186 недель.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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BABOOIN

жек наконец то мартышка заговорила, поздравляю вас

05:42

жек

Наконец-то женский рейтинг возглавит женщина! Поздравляю всех с этим событием!

05:27

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