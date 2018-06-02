Серена Уильямс стала соперницей Шараповой по 4-ому кругу Roland Garros

Американка Серена Уильямс в матче третьего круга Roland Garros победила немку Юлию Гергес со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В четвертом круге Уильямс встретится с россиянкой Марией Шараповой, которая была сильнее чешки Каролины Плишковой (6:2, 6:1).

Отметим, что Шарапова и Уильямс проведут 22-ю очную встречу. На данный момент счет 19:2 в пользу американки.



Париж (Франция)



Турнир "Большого шлема" Roland Garros



Общий призовой фонд 39 197 000 евро



Открытые корты, грунт



Женщины



Одиночный разряд



Третий круг



Серена Уильямс (США) - Юлия Гергес (Германия, 11) - 6:3, 6:4



Ангелик Кербер (Германия, 12) - Кики Бертенс (Голландия, 18) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)



Каролин Гарсия (Франция, 7) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - 6:1, 6:3