Серена Уильямс стала соперницей Шараповой по 4-ому кругу Roland Garros

Американка Серена Уильямс в матче третьего круга Roland Garros победила немку Юлию Гергес со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
В четвертом круге Уильямс встретится с россиянкой Марией Шараповой, которая была сильнее чешки Каролины Плишковой (6:2, 6:1).
Отметим, что Шарапова и Уильямс проведут 22-ю очную встречу. На данный момент счет 19:2 в пользу американки.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Серена Уильямс (США) - Юлия Гергес (Германия, 11) - 6:3, 6:4
Ангелик Кербер (Германия, 12) - Кики Бертенс (Голландия, 18) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)
Каролин Гарсия (Франция, 7) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - 6:1, 6:3
rusfed 2.0
Кролик Юлия сдалась Удаву Серене еще даже не начав играть. Печально
21:33
diskmen
Без шансов.На своей подаче Серена по сути в два удара расправилась с немкой.Как предсказал Гуру даже на одной ноге Серена победит Шарарпову.
21:33
#Костюм кошки Ваканды)
Малышка Си, полёт нормальный!)) Ждём очередной вынос уже трясущейся от страха Шары!))
21:30
Платошкин Андрей
Все, конец черненькой)) Машка ей устроит "кузькину мать".
21:30