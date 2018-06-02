21:25 | Теннис — WTA

Серена Уильямс стала соперницей Шараповой по 4-ому кругу Roland Garros

Серена УИЛЬЯМС. Фото REUTERS
Серена УИЛЬЯМС. Фото REUTERS
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Американка Серена Уильямс в матче третьего круга Roland Garros победила немку Юлию Гергес со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В четвертом круге Уильямс встретится с россиянкой Марией Шараповой, которая была сильнее чешки Каролины Плишковой (6:2, 6:1). 

Отметим, что Шарапова и Уильямс проведут 22-ю очную встречу. На данный момент счет 19:2 в пользу американки.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Серена Уильямс (США) - Юлия Гергес (Германия, 11) - 6:3, 6:4

Ангелик Кербер (Германия, 12) - Кики Бертенс (Голландия, 18) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)

Каролин Гарсия (Франция, 7) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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rusfed 2.0

Кролик Юлия сдалась Удаву Серене еще даже не начав играть. Печально

21:33

diskmen

Без шансов.На своей подаче Серена по сути в два удара расправилась с немкой.Как предсказал Гуру даже на одной ноге Серена победит Шарарпову.

21:33

#Костюм кошки Ваканды)

Малышка Си, полёт нормальный!)) Ждём очередной вынос уже трясущейся от страха Шары!))

21:30

Платошкин Андрей

Все, конец черненькой)) Машка ей устроит "кузькину мать".

21:30

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