Серена Уильямс снялась с турнира в Риме

Организаторы турнира в Риме объявили, что американка Серена Уильямс снялась с соревнований. Американка все еще не чувствует готовности принимать участие в турнирах. Ранее она отказалась от участия в турнире в Мадриде. После возвращения на корт Уильямс сыграла только в Индиан-Уэллсе и Майами.

Напомним, что турнир в Риме, который стартует 14 мая, Уильямс выигрывала в 2002, 2013, 2014 и 2016 годах.