Серена Уильямс снялась с турнира в Риме

Организаторы турнира в Риме объявили, что американка Серена Уильямс снялась с соревнований. Американка все еще не чувствует готовности принимать участие в турнирах. Ранее она отказалась от участия в турнире в Мадриде. После возвращения на корт Уильямс сыграла только в Индиан-Уэллсе и Майами.
Напомним, что турнир в Риме, который стартует 14 мая, Уильямс выигрывала в 2002, 2013, 2014 и 2016 годах.
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Платошкин Андрей
tryam там 30 кг лишнего веса. 30 вряд ли, но 29,5 точно. Вообще удивительно, Серена хотела на льду в теннис сыграть. Как она себе это представляет)?))) Не всякий лед выдержит.
14:15
tryam
там 30 кг лишнего веса
13:03
жек
Пора сняться с тенниса вообще.
13:00