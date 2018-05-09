12:47 | Теннис — WTA

Серена Уильямс снялась с турнира в Риме

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Организаторы турнира в Риме объявили, что американка Серена Уильямс снялась с соревнований. Американка все еще не чувствует готовности принимать участие в турнирах. Ранее она отказалась от участия в турнире в Мадриде. После возвращения на корт Уильямс сыграла только в Индиан-Уэллсе и Майами.

Напомним, что турнир в Риме, который стартует 14 мая, Уильямс выигрывала в 2002, 2013, 2014 и 2016 годах.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Платошкин Андрей

tryam там 30 кг лишнего веса. 30 вряд ли, но 29,5 точно. Вообще удивительно, Серена хотела на льду в теннис сыграть. Как она себе это представляет)?))) Не всякий лед выдержит.

14:15

tryam

там 30 кг лишнего веса

13:03

жек

Пора сняться с тенниса вообще.

13:00

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