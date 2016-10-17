07:14 | ТЕННИС — WTA

Серена Уильямс снялась с Итогового турнира WTA

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Американка Серена Уильямс не примет участия в Итоговом турнире в Сингапуре, сообщает пресс-служба WTA. 35-летняя спортсменка записала видеообращение, в котором сообщила болельщикам о своем решении. Причиной послужила травма плеча.

Соревнования пройдут с 23 по 30 октября. Ранее на него отобрались немка Ангелик Кербер, полька Агнешка Радванска, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса, словачка Доминика Цибулкова и американка Мэдисон Кис.

Отметим, что Кербер однозначно завершит сезон на первом месте в рейтинге WTA.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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viktorxal

все завершает карьеру,лекарства кончились

08:44

Richter-00

Скорее всего снялась от испуга или от страха. Как она будет смотреть в глаза соперницам и зрителям, если победит на этом турнире?

08:32

Contr

Сейчас Чмока нам всё объяснит)

08:17

mkv

чёт после опубликования, что она всю жизнь на допинге, у неё одни поражения и снятия с турниров... неспроста...

08:01

П_о_в_а_р

Заболела, наверное. А пилюлька кончилася.

07:44

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