Серена Уильямс снялась с Итогового турнира WTA

Американка Серена Уильямс не примет участия в Итоговом турнире в Сингапуре, сообщает пресс-служба WTA. 35-летняя спортсменка записала видеообращение, в котором сообщила болельщикам о своем решении. Причиной послужила травма плеча.
Соревнования пройдут с 23 по 30 октября. Ранее на него отобрались немка Ангелик Кербер, полька Агнешка Радванска, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса, словачка Доминика Цибулкова и американка Мэдисон Кис.
Отметим, что Кербер однозначно завершит сезон на первом месте в рейтинге WTA.
BREAKING: @SerenaWilliams has withdrawn from #WTAFinals. This is her message to the fans. Get well soon Serena! pic.twitter.com/E9GfwjERc0– WTA (@WTA) 17 октября 2016 г.
viktorxal
все завершает карьеру,лекарства кончились
08:44
Richter-00
Скорее всего снялась от испуга или от страха. Как она будет смотреть в глаза соперницам и зрителям, если победит на этом турнире?
08:32
Contr
Сейчас Чмока нам всё объяснит)
08:17
mkv
чёт после опубликования, что она всю жизнь на допинге, у неё одни поражения и снятия с турниров... неспроста...
08:01
П_о_в_а_р
Заболела, наверное. А пилюлька кончилася.
07:44