Серена Уильямс снялась с Итогового турнира WTA

Американка Серена Уильямс не примет участия в Итоговом турнире в Сингапуре, сообщает пресс-служба WTA. 35-летняя спортсменка записала видеообращение, в котором сообщила болельщикам о своем решении. Причиной послужила травма плеча.

Соревнования пройдут с 23 по 30 октября. Ранее на него отобрались немка Ангелик Кербер, полька Агнешка Радванска, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса, словачка Доминика Цибулкова и американка Мэдисон Кис.

Отметим, что Кербер однозначно завершит сезон на первом месте в рейтинге WTA.