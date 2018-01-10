Серена Уильямс снялась для обложки журнала с 4-месячной дочкой

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс в Твиттере опубликовала фотографию обложки журнала Vogue, на которой она изображена со своей 4-месячной дочерью Алексис Олимпией. В начале января стало известно, что 36-летняя спортсменка не выступит на Australian Open - она объяснила такое решение недостаточной физической формой.
Напомним, Уильямс родила свою единственную дочь 1 сентября 2017 года. Она вернулась на корт 30 декабря, потерпев поражение от представительницы Латвии Елены Остапенко на показательном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби.
Thrilled to cover @voguemagazine's February issue with my daughter! This is a moment I will never forget: https://t.co/aQ6ZpxZeB4 pic.twitter.com/iTwDMoGZf7– Serena Williams (@serenawilliams) 10 января 2018 г.
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Бицепс на правой руке впечатляет.Во время родов тоже качалась?
19:21 10 января
wasp641972
Стероидное существо..........
18:08 10 января
shpasic
ну, хоть не для рекламы H&M.
17:46 10 января