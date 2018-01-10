17:42 10 января | Теннис — WTA

Серена Уильямс снялась для обложки журнала с 4-месячной дочкой

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Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс в Твиттере опубликовала фотографию обложки журнала Vogue, на которой она изображена со своей 4-месячной дочерью Алексис Олимпией. В начале января стало известно, что 36-летняя спортсменка не выступит на Australian Open - она объяснила такое решение недостаточной физической формой.

Напомним, Уильямс родила свою единственную дочь 1 сентября 2017 года. Она вернулась на корт 30 декабря, потерпев поражение от представительницы Латвии Елены Остапенко на показательном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Сталин И В 1945

Бицепс на правой руке впечатляет.Во время родов тоже качалась?

19:21 10 января

wasp641972

Стероидное существо..........

18:08 10 января

shpasic

ну, хоть не для рекламы H&M.

17:46 10 января