Серена Уильямс снялась для обложки журнала с 4-месячной дочкой

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс в Твиттере опубликовала фотографию обложки журнала Vogue, на которой она изображена со своей 4-месячной дочерью Алексис Олимпией. В начале января стало известно, что 36-летняя спортсменка не выступит на Australian Open - она объяснила такое решение недостаточной физической формой.

Напомним, Уильямс родила свою единственную дочь 1 сентября 2017 года. Она вернулась на корт 30 декабря, потерпев поражение от представительницы Латвии Елены Остапенко на показательном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби.