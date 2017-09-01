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22:33 | ТЕННИС — WTA

Серена Уильямс родила дочь

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Американская теннисистка Серена Уильямс  родила дочь, информирует nydailynews.com. Девочка весит 3.09 килограмма. Напомним, отцом ребенка является интернет-предприниматель Алексис Оганян.

35-летняя спортсменка ранее отмечала, что после рождения ребенка планирует вернуться в спорт. Уильямс не выступает с января, когда победила на Открытом чемпионате Австралии, находясь на втором месяце беременности.

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