Американская теннисистка Серена Уильямс родила дочь, информирует nydailynews.com. Девочка весит 3.09 килограмма. Напомним, отцом ребенка является интернет-предприниматель Алексис Оганян.
35-летняя спортсменка ранее отмечала, что после рождения ребенка планирует вернуться в спорт. Уильямс не выступает с января, когда победила на Открытом чемпионате Австралии, находясь на втором месяце беременности.
Bossonn
Чмока рыдает от счастья?
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Бней Иегуда
Ждём в туре через 15 лет!)) В финале мэйджора против мамы!))
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rusfed 2.0
счастливой жизни девочке
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