Серена Уильямс продолжит бороться с сексизмом в теннисе

Американка Серена Уильямс заявила, что продолжит отстаивать права женщин в теннисе, ее позиция по поводу предвзятого судейства не изменилась.

- Я считаю, что очень важно бороться за то, во что веришь, особенно если это может повлиять на будущее многих людей. Это главное, - цитирует The Washington Post Уильямс.

Ранее Уильямс устроила скандал во время финала US Open против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6). 36-летняя спортсменка обвинила судью на вышке Карлоса Рамоса в воровсте и лжи. После того, как арбитр снял с 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" гейм, она вызвала на корт главного рефери турнира и начала обсуждать тему сексизма.

Ранее глава Ассоциации тенниса США извинилась перед судьей матча между Уильямс и Осакой.

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