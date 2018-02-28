Серена Уильямс признана спортсменкой года по версии "Лауреус"

Теннисистка Серена Уильямс признана спортсменкой года по версии академии "Лауреус". Она получила награду на церемонии в Монако.

Кроме Уильямс, на приз претендовали бегунья из ЮАР Кастер Семеня, теннисистка Гарбинье Мугуруса, легкоатлетка Эллисон Феликс, пловчиха Кэти Ледеки и горнолыжница Микаэла Шиффрин.

Напомним, Уильямс пропустила почти весь сезон из-за рождения дочери. В 2017 году она выступила только на Australian Open.