Серена Уильямс приостановит карьеру на год из-за беременности

Американская теннисистка Серена Уильямс приостановит профессиональную карьеру на один год из-за беременности, информирует Reuters. Сообщается, что вторая ракетка мира вернется к соревновательной деятельности в 2018 году.

Ранее представитель Уильямс Келли Буш Новак подтвердила, что спортсменка ждет ребенка.

Напомним, что в конце декабря 2016 года спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном. Пара начала свои отношения в сентябре 2015 года. Оганян – один из основателей и совладелец сайта Reddit.

Отметим, что в конце января 35-летняя теннисистка в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open.