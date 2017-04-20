04:39 | ТЕННИС — WTA

Серена Уильямс приостановит карьеру на год из-за беременности

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Американская теннисистка Серена Уильямс приостановит профессиональную карьеру на один год из-за беременности, информирует Reuters. Сообщается, что вторая ракетка мира вернется к соревновательной деятельности в 2018 году.

Ранее представитель Уильямс Келли Буш Новак подтвердила, что спортсменка ждет ребенка.

Напомним, что в конце декабря 2016 года спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном. Пара начала свои отношения в сентябре 2015 года. Оганян – один из основателей и совладелец сайта Reddit.

Отметим, что в конце января 35-летняя теннисистка в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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БигБосс

ОМГ.

08:02

ВеликийПашаБуре

Слоня Не гони на серену, он не пьёт, только терапевтические исключения кушает. 07:41--------------------------------Оценил!)

07:54

Слоня

Не гони на серену, он не пьёт, только терапевтические исключения кушает.

07:41

ВеликийПашаБуре

Респект мужику. Много водки выпил.

06:19

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