Серена Уильямс приостановит карьеру на год из-за беременности

Американская теннисистка Серена Уильямс приостановит профессиональную карьеру на один год из-за беременности, информирует Reuters. Сообщается, что вторая ракетка мира вернется к соревновательной деятельности в 2018 году.
Ранее представитель Уильямс Келли Буш Новак подтвердила, что спортсменка ждет ребенка.
Напомним, что в конце декабря 2016 года спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном. Пара начала свои отношения в сентябре 2015 года. Оганян – один из основателей и совладелец сайта Reddit.
Отметим, что в конце января 35-летняя теннисистка в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open.
БигБосс
ОМГ.
08:02
ВеликийПашаБуре
Слоня Не гони на серену, он не пьёт, только терапевтические исключения кушает. 07:41--------------------------------Оценил!)
07:54
Слоня
Не гони на серену, он не пьёт, только терапевтические исключения кушает.
07:41
ВеликийПашаБуре
Респект мужику. Много водки выпил.
06:19