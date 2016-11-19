12:17 | ТЕННИС — WTA

Серена Уильямс предпочла Джастина Бибера Джейку Джилленхолу и Идрису Эльбе

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Вторая ракетка мира Серена Уильямс стала героиней телевизионного шоу Эллен Дедженерис на американском телевидении, сообщает tennisworldusa.org. Одной из рубрик передачи является "Кого ты предпочитаешь?". Ведущая предложила Уильямс выбрать между актерами Джейком Джилленхолом, Идрисом Эльбой и певцом Джастином Бибером. Теннисистка перебила ее и сказала: "В любом случае будет Джастин Бибер".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Алый Дракон

Бибер выберет Льюиса Хэмилтона - они давние дружбаны )...

14:00

Thomas_Boy

А Бибер выберет Криштиану.

13:49

tryam

Иванович занята....Серена вся в наркоте...

13:30

shpasic

теперь нужно у Бибера спросить, кого бы он предпочёл: Серену Уильямс, Каролин Возняцки или Анну Иванович.

13:25

Jigan1609

тупая корова

12:45

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