Серена Уильямс предпочла Джастина Бибера Джейку Джилленхолу и Идрису Эльбе

Вторая ракетка мира Серена Уильямс стала героиней телевизионного шоу Эллен Дедженерис на американском телевидении, сообщает tennisworldusa.org. Одной из рубрик передачи является "Кого ты предпочитаешь?". Ведущая предложила Уильямс выбрать между актерами Джейком Джилленхолом, Идрисом Эльбой и певцом Джастином Бибером. Теннисистка перебила ее и сказала: "В любом случае будет Джастин Бибер".