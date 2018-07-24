Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс получила wild card на турнир в Монреале, сообщает Tennis Canada. Для нее это будет первое участие в Coupe Rogers с 2014 года, когда она добралась до полуфинала.

Последним турниром для Уильямс на данный момент стал Уимблдон, где она дошла до финала.

- Мы рады объявить, что Серена Уильямс получила wild card и примет участие в турнире в Монреале, - сказал директор турнира Юджин Лапьер. - После объявления состава участников нам не хватало только Серены для турнира мечты. Серена впечатлила все скоростью возвращения на высший уровень. Она всегда была бойцом и доказала это еще раз. Фанаты будут рады увидеть ее в деле в Монреале.

Турнир в Монреале пройдет с 6 по 12 августа.