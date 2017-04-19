18:49 | ТЕННИС — WTA

Серена Уильямс объявила о своей беременности

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Американка Серена Уильямс сообщила о том, что находится на 20-й неделе беременности. Напомним, что в конце декабря 2016 года спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном. Пара начала свои отношения в сентябре 2015 года. Оганян – один из основателей и совладелец сайта Reddit.

Отметим, что в конце января 35-летняя теннисистка в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open.

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КОММЕНТАРИИ (32)
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Костариканец!

Это за того лилипута из "Пикселей"??? Он еще в Престолах снимался.

19:47

alexzander

Айртон) Ага, все признали,как узнали , что по 4-5 препаратов каждый год принимаются , всем еще яснее рекорды привиделись ) Ну а фантазии тебе не занимать, все знают........шалун-затейник)))

19:41

сабзеро

Спасибо мама за оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. Ты самая лучшая мама на свете!

19:38

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

А-ХА-ХА........ Местные злыдни с тестикулами сами разродиться не могут и тем самым для себя "ЛЯМ" заработать и теперь ЛЮТО завидуют, что ИХ опередили!!!

19:36

Айртон)

Рашпед, себе заимей, и оплодотвори шпалу!)) А то желающих не видно!))

19:35

Thomas_Boy

А вообще смелости Серены можно позавидовать. На пилюльках сидеть - это ладно. Но рожать от дауна Смоки... Безумие. Наверняка ведь лох какой-нибудь вырастет.)))

19:33

Айртон)

alexzander Нам, болельщикам Си плевать на ваше нытьё, всех тех, кого Серена имеет уже лет 20!)) Нойте дальше на радость нам!)) Си признана величайшей теннисисткой в истории как легендами тенниса, так и действующими спортсменками!))

19:32

Юрий Александрович

Ну вот и свершилось. Первый мужчина который родит. Серена миллион твой

19:30

rusfed 2.0

Говорит, йайца больше не нужны, вышлю донору Чмоке обратно

19:29

Джерри. Без Тома.

Родила Серена в ночь ///не то сына не то дочь /// не мышонка не лягушку /// а стероидную зверюшку

19:28

alexzander

Айртон) Ну конечно никто не отменял, только"рекорды" с приставкой разрешенные препараты, на протяжении многих лет!Сиди уже со своей тряпочкой во рту и "медитируй",рекордсмен!

19:28

Айртон)

У тебя не факты, а бредовые домыслы, ничем не подкреплённые.)) На сайте WTA можешь ознакомиться со всеми рекордами!)) Рекорды Серены никто не отменял!))

19:25

LEHAAAAAAAAA

RW.irk по подробнее чем там запахло? Ей же ВАДА разрешило анаболики принимать и всячески её оправдывало

19:24

Джерри. Без Тома.

Событие года, не иначе.)))

19:23

alexzander

Айртон) Тряпочка во рту, это твоя неотъемлемая часть!))) У тебя слова, а у меня и всего мира факты!

19:22

RW.irk

Оперативненько слилась, как жареным запахло)

19:21

Айртон)

Сашуля, немцы недавно признались, что все их спортсмены сидели на допинге в 80-е и 90-е.)) В том числе и Штеффи.)) Так сказать признали очевидное, о чём уже всем давно известно!)) Так что сиди молчи в тряпочку.))

19:19

shpasic

а у Винус как дела?

19:18

LEHAAAAAAAAA

Модеры чё комментарии удаляете? Мата нет, а то что мы об этой курице одержавшей все свои победы благодаря Анаболикам это наше личное дело

19:17

alexzander

Ну вот и он,запоздалая реакция началась))) Не расстраивайся ,одно хорошо, Серена уходит вроде как по уважительной причине, беременность, а не стыд после раскрытия информации, что рекордов то никаких нет!!!

19:14

Свинству Бой!

\\\

19:13

Айртон)

Это получается на АО всех вынесла, будучи уже в положении?)) Крутяк!))

19:12

LEHAAAAAAAAA

Женщина которая десятилетиями принимала тяжелые стероиды разве способна рожать?? Скорее всего возьмут ребёнка из детского дома, она походит на камеру с накладным животом и объявят что якобы ребёнок её

19:12

Thomas_Boy

Смока все-таки сумел.)))

19:11

m33

Чего то сразу фильм "Джуниор" вспомнился...

19:09

Айртон)

Няганьская Шара подбирала объедки Си в лице болгарского лошпеда-альфонса.)) А Си можно только поздравить!)) Выбрала красавца-миллионера из миллионов поклонников!)) Теперь можно, после побития всех основных рекордов!)) Жаль только, что в этом сезоне не увидим!)) Без Серены даже трансляции убрали с Евроспорта, интерес публики к турнирам близок к нулю.))

19:08

сабзеро

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) кто же этот... отважный парень? доктор по ЭКО? _____________________________________ Не важно, она его уже съела.

19:02

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

кто же этот... отважный парень? доктор по ЭКО?

18:59

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

КРРРРРРРААААААСАВА !!!!!!!!!! А няньганьская шара, поменяв к тридцатке кучу ""френд-боев"", разродилась только кондитерской ""шугарпой"".....

18:56

сабзеро

Я правильно понял - за такое выплачивают миллион долларов?

18:54

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