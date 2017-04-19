Серена Уильямс объявила о своей беременности

Американка Серена Уильямс сообщила о том, что находится на 20-й неделе беременности. Напомним, что в конце декабря 2016 года спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном. Пара начала свои отношения в сентябре 2015 года. Оганян – один из основателей и совладелец сайта Reddit.

Отметим, что в конце января 35-летняя теннисистка в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open.