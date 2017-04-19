Серена Уильямс объявила о своей беременности

Американка Серена Уильямс сообщила о том, что находится на 20-й неделе беременности. Напомним, что в конце декабря 2016 года спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном. Пара начала свои отношения в сентябре 2015 года. Оганян – один из основателей и совладелец сайта Reddit.
Отметим, что в конце января 35-летняя теннисистка в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open.
Serena just announced that she's pregnant on Snapchat! 😱 pic.twitter.com/R87u7xKQG7– Serena Williams News (@serenanews) 19 апреля 2017 г.
Костариканец!
Это за того лилипута из "Пикселей"??? Он еще в Престолах снимался.
19:47
alexzander
Айртон) Ага, все признали,как узнали , что по 4-5 препаратов каждый год принимаются , всем еще яснее рекорды привиделись ) Ну а фантазии тебе не занимать, все знают........шалун-затейник)))
19:41
сабзеро
Спасибо мама за оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. Ты самая лучшая мама на свете!
19:38
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
А-ХА-ХА........ Местные злыдни с тестикулами сами разродиться не могут и тем самым для себя "ЛЯМ" заработать и теперь ЛЮТО завидуют, что ИХ опередили!!!
19:36
Айртон)
Рашпед, себе заимей, и оплодотвори шпалу!)) А то желающих не видно!))
19:35
Thomas_Boy
А вообще смелости Серены можно позавидовать. На пилюльках сидеть - это ладно. Но рожать от дауна Смоки... Безумие. Наверняка ведь лох какой-нибудь вырастет.)))
19:33
Айртон)
alexzander Нам, болельщикам Си плевать на ваше нытьё, всех тех, кого Серена имеет уже лет 20!)) Нойте дальше на радость нам!)) Си признана величайшей теннисисткой в истории как легендами тенниса, так и действующими спортсменками!))
19:32
Юрий Александрович
Ну вот и свершилось. Первый мужчина который родит. Серена миллион твой
19:30
rusfed 2.0
Говорит, йайца больше не нужны, вышлю донору Чмоке обратно
19:29
Джерри. Без Тома.
Родила Серена в ночь ///не то сына не то дочь /// не мышонка не лягушку /// а стероидную зверюшку
19:28
alexzander
Айртон) Ну конечно никто не отменял, только"рекорды" с приставкой разрешенные препараты, на протяжении многих лет!Сиди уже со своей тряпочкой во рту и "медитируй",рекордсмен!
19:28
Айртон)
У тебя не факты, а бредовые домыслы, ничем не подкреплённые.)) На сайте WTA можешь ознакомиться со всеми рекордами!)) Рекорды Серены никто не отменял!))
19:25
LEHAAAAAAAAA
RW.irk по подробнее чем там запахло? Ей же ВАДА разрешило анаболики принимать и всячески её оправдывало
19:24
Джерри. Без Тома.
Событие года, не иначе.)))
19:23
alexzander
Айртон) Тряпочка во рту, это твоя неотъемлемая часть!))) У тебя слова, а у меня и всего мира факты!
19:22
RW.irk
Оперативненько слилась, как жареным запахло)
19:21
Айртон)
Сашуля, немцы недавно признались, что все их спортсмены сидели на допинге в 80-е и 90-е.)) В том числе и Штеффи.)) Так сказать признали очевидное, о чём уже всем давно известно!)) Так что сиди молчи в тряпочку.))
19:19
shpasic
а у Винус как дела?
19:18
LEHAAAAAAAAA
Модеры чё комментарии удаляете? Мата нет, а то что мы об этой курице одержавшей все свои победы благодаря Анаболикам это наше личное дело
19:17
alexzander
Ну вот и он,запоздалая реакция началась))) Не расстраивайся ,одно хорошо, Серена уходит вроде как по уважительной причине, беременность, а не стыд после раскрытия информации, что рекордов то никаких нет!!!
19:14
Свинству Бой!
\\\
19:13
Айртон)
Это получается на АО всех вынесла, будучи уже в положении?)) Крутяк!))
19:12
LEHAAAAAAAAA
Женщина которая десятилетиями принимала тяжелые стероиды разве способна рожать?? Скорее всего возьмут ребёнка из детского дома, она походит на камеру с накладным животом и объявят что якобы ребёнок её
19:12
Thomas_Boy
Смока все-таки сумел.)))
19:11
m33
Чего то сразу фильм "Джуниор" вспомнился...
19:09
Айртон)
Няганьская Шара подбирала объедки Си в лице болгарского лошпеда-альфонса.)) А Си можно только поздравить!)) Выбрала красавца-миллионера из миллионов поклонников!)) Теперь можно, после побития всех основных рекордов!)) Жаль только, что в этом сезоне не увидим!)) Без Серены даже трансляции убрали с Евроспорта, интерес публики к турнирам близок к нулю.))
19:08
сабзеро
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) кто же этот... отважный парень? доктор по ЭКО? _____________________________________ Не важно, она его уже съела.
19:02
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
кто же этот... отважный парень? доктор по ЭКО?
18:59
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
КРРРРРРРААААААСАВА !!!!!!!!!! А няньганьская шара, поменяв к тридцатке кучу ""френд-боев"", разродилась только кондитерской ""шугарпой"".....
18:56
сабзеро
Я правильно понял - за такое выплачивают миллион долларов?
18:54