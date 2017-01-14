Серена Уильямс: "Не хочу думать о помолвке"

Вторая ракетка мира Серена Уильямс дала понять, что пока не думала о предстоящей свадьбе и сосредоточена на карьере. Американская теннисистка выйдет замуж за бизнесмена Алексиса Оганяна, с которым встречается с сентября 2015 года.

- Я сразу сказала, что не хочу думать о помолвке до Australian Open, - цитирует официальный сайт турнира Уильямс. - Турнир "Большого шлема" для меня очень важен, и я решила не думать о помолвке. Веду себя эгоистично и думаю о карьере.

- Чувствуете себя иначе?

- Повторю еще раз: я еще не погружалась в это с головой. И не позволю себе делать это. Сейчас я сфокусирована на тренировках.