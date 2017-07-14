Серена Уильямс не хочет, чтобы ее дети занимались теннисом

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс​ подчеркнула, что не хочет, чтобы ее дети занимались теннисом. Американка в январе выиграла Australian Open, после чего не выходила на корты по причине беременности. Пол ее будущего ребенка еще не назывался.

- Хочу ли я, чтобы мои дети занимались теннисом? Нет, - цитирует Sports Illustrated Уильямс-младшую. - Это будет моя первая реакция. Просто потому, что я этим занималась, моя сестра этим занималась. Возможно, мы пропустим поколение. А может и нет, посмотрим. Если они будут сильно увлечены теннисом, я, конечно, поддержу их.