Американская теннисистка Серена Уильямс не будет сеянной на "Ролан Гаррос". Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-службу турнира.

Организаторы турнира посеют спортсменок на основе текущего рейтинга WTA, в котором американка делит 453-е место с Иленой Ин-Альбон из Швейцарии, представительницей Люксембурга Элеонорой Молинаро и россиянкой Анастасией Прибыловой.

Напомним, 36-летняя теннисистка из-за беременности пропустила больше года. Она возобновила выступления в марте, приняв участие в трех турнирах. В каждом из них она не прошла дальше 1/4 финала.

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