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06:13 | Теннис — WTA

Серена Уильямс: "Мне говорили, что я мужчина, употребляю допинг и мне не место в женском спорте"

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Американка Серена Уильямс на своей странице в Reddit написала письмо своей матери. 35-летняя американка призналась, что люди часто критиковали ее за внешность, но она намерена справляться со всеми трудностями.

Текст письма выглядит следующим образом:

Дорогая мама, ты одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Я смотрю на свою дочь (боже мой, да, у меня есть дочь), у нее мои руки и ноги! Мои сильные, мускулистые, мощные руки и тело. Я не знаю, как буду реагировать, если ей придется пройти через то, что прошла я с тех пор, как мне было 15 лет и по сей день.

Меня называли мужчина, потому что я казалась внешне сильной. Говорили, что я употребляю допинг (Нет, у меня всегда было слишком много честности, чтобы вести себя нечестно и получать преимущество). Говорили, что я должна выступать не в женских видах спорта, а в мужских, потому что выгляжу сильнее, чем многие другие женщины (Нет, я просто много работаю, и я родилась с этим телом и горжусь этим).

Но мама, я не знаю, как ты не уходила ни от одного репортера, человека, диктора и, откровенно говоря, ненавистниками, которые слишком невежественны, чтобы понять силу черной женщины. Я горжусь тем, что мы смогли показать им, как выглядят некоторые женщины. Мы не все выглядим одинаково. Мы сильные, мускулистые, высокие, маленькие, но все-таки – мы женщины и гордимся этим!

Спасибо за то, что ты являешься образцом для подражания. Обещай мне, мама, что ты продолжишь помогать. Я не уверена, что я такая же сдержанная и сильная, как ты. Надеюсь однажды стану такой. Я тебя очень люблю.

Твоя младшая из пяти детей, Серена.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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krivxun

Чёрный огромный мужик негр))))

07:20

окопов

Он прав

07:16

sakusda

да можно и сейчас повторить

07:06

Хидетоши Наката

Странные вы люди. А другие как-будто честнее

07:01

Женек10

лицемерие прет из всех щелей

06:58

Садык

И правильно говорят.

06:50

Vittorio-049

То, что жрала медикаменты - это 100 %, на этом и росла

06:37