Серена Уильямс: "Мне говорили, что я мужчина, употребляю допинг и мне не место в женском спорте"

Американка Серена Уильямс на своей странице в Reddit написала письмо своей матери. 35-летняя американка призналась, что люди часто критиковали ее за внешность, но она намерена справляться со всеми трудностями.

Текст письма выглядит следующим образом:

Дорогая мама, ты одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Я смотрю на свою дочь (боже мой, да, у меня есть дочь), у нее мои руки и ноги! Мои сильные, мускулистые, мощные руки и тело. Я не знаю, как буду реагировать, если ей придется пройти через то, что прошла я с тех пор, как мне было 15 лет и по сей день.



Меня называли мужчина, потому что я казалась внешне сильной. Говорили, что я употребляю допинг (Нет, у меня всегда было слишком много честности, чтобы вести себя нечестно и получать преимущество). Говорили, что я должна выступать не в женских видах спорта, а в мужских, потому что выгляжу сильнее, чем многие другие женщины (Нет, я просто много работаю, и я родилась с этим телом и горжусь этим).



Но мама, я не знаю, как ты не уходила ни от одного репортера, человека, диктора и, откровенно говоря, ненавистниками, которые слишком невежественны, чтобы понять силу черной женщины. Я горжусь тем, что мы смогли показать им, как выглядят некоторые женщины. Мы не все выглядим одинаково. Мы сильные, мускулистые, высокие, маленькие, но все-таки – мы женщины и гордимся этим!



Спасибо за то, что ты являешься образцом для подражания. Обещай мне, мама, что ты продолжишь помогать. Я не уверена, что я такая же сдержанная и сильная, как ты. Надеюсь однажды стану такой. Я тебя очень люблю.



Твоя младшая из пяти детей, Серена.