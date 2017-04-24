Серена Уильямс: "Меня расстраивает, что мы живем в обществе, где Настасе может высказывать расистские комментарии в отношении меня"

Американка Серена Уильямс отметила, что заявления капитана женской сборной Румынии Илие Настасе по поводу ее беременности недопустимы в современном обществе. Во время матча Кубка федерации с Великобританией Настасе высказался по поводу цвета кожи будущего ребенка Уильямс. Также он оскорблял официальных лиц и довел до слез своими словами британку Джоанну Конту. ITF пообещала провести расследование случившегося.
"Меня расстраивает, что мы живем в обществе, где такие люди, как Илие Настасе, могут высказывать такие расистские комментарии в отношении меня и моего неродившегося ребенка, а также сексистские комментарии в адрес моих друзей. Я уже говорила однажды и скажу еще раз: этот мир так продвинулся вперед, но все равно еще так много нужно преодолеть. Да, мы сломали много барьеров, но все равно еще далеко идти. Это или что-либо еще не остановит меня от того, чтобы нести любовь, свет и позитив во все, что я делаю. Я буду продолжать быть впереди и отстаивать то, что правильно.
Я не боюсь в отличие от вас. Вы знаете, я не трус. "Вас расстраивает моя дерзость?" Вы можете стрелять в меня своими словами… Можете пытаться убить меня своей ненавистью, но я, как воздух, буду только подниматься вверх. Я благодарю Международную федерацию тенниса за любое объяснение, которое она дает по фактам этого дела. Они получат мою полную поддержку", – написала в своем "Инстаграме" Уильямс.
пошливы
Уильямс - ты ошибся - это у тебя расстройство желудка - срачкой называется со страха.
01:14
Махмуд Махмедов
Негры уже достали со своим расизмом.
01:10
пошливы
Мистер Уильямс фашист. И это не обсуждается. Жрёт целое десятилетие 15 запрещённых препаратов ссылаясь на то, что она больная. Вот это и есть РАСИЗМ!!!
01:08
Zico-wc
Настасе респект! Не побоялся сказать, что думал. Во времена политкорректности это героический поступок.
00:45
bep77
Госпожу допингера оскорбляет цвет её кожи? Сочувствую, но это пожизненно...
00:22
rashlim
На это можно вспомнить слова самого Настасе: «Во время моей карьеры все было проще. Я встречал темнокожего игрока, говорил ему «Привет, расист!», и он не обижался. Как и Джимми Коннорс, у которого я однажды спросил: «Ты пришел в сопровождении мамы?» Сегодня игроки совсем другие – на кону стоят огромные деньги, и каждый матч для них как война». В общем, обидчивые все стали.
00:19
NICKELBACK
Ну Настасе действительно палку перегнул. Только у меня вопрос, а откуда такой пафос в обращении: "Вас расстраивает моя дерзость?" Вы можете стрелять в меня своими словами… Можете пытаться убить меня своей ненавистью, но я, как воздух, буду только подниматься вверх."? Для кого это рассчитано?
00:06
Lexys1
это он еще про братишек не шутил...
23:56 24 апреля
alexalex
"Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку". Александр Сергеевич Пушкин.
23:50 24 апреля