Серена Уильямс: "Меня расстраивает, что мы живем в обществе, где Настасе может высказывать расистские комментарии в отношении меня"

Американка Серена Уильямс отметила, что заявления капитана женской сборной Румынии Илие Настасе по поводу ее беременности недопустимы в современном обществе. Во время матча Кубка федерации с Великобританией Настасе высказался по поводу цвета кожи будущего ребенка Уильямс. Также он оскорблял официальных лиц и довел до слез своими словами британку Джоанну Конту. ITF пообещала провести расследование случившегося.

"Меня расстраивает, что мы живем в обществе, где такие люди, как Илие Настасе, могут высказывать такие расистские комментарии в отношении меня и моего неродившегося ребенка, а также сексистские комментарии в адрес моих друзей. Я уже говорила однажды и скажу еще раз: этот мир так продвинулся вперед, но все равно еще так много нужно преодолеть. Да, мы сломали много барьеров, но все равно еще далеко идти. Это или что-либо еще не остановит меня от того, чтобы нести любовь, свет и позитив во все, что я делаю. Я буду продолжать быть впереди и отстаивать то, что правильно.



Я не боюсь в отличие от вас. Вы знаете, я не трус. "Вас расстраивает моя дерзость?" Вы можете стрелять в меня своими словами… Можете пытаться убить меня своей ненавистью, но я, как воздух, буду только подниматься вверх. Я благодарю Международную федерацию тенниса за любое объяснение, которое она дает по фактам этого дела. Они получат мою полную поддержку", – написала в своем "Инстаграме" Уильямс.