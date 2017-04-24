23:30 24 апреля | ТЕННИС — WTA

Серена Уильямс: "Меня расстраивает, что мы живем в обществе, где Настасе может высказывать расистские комментарии в отношении меня"

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Американка Серена Уильямс отметила, что заявления капитана женской сборной Румынии Илие Настасе по поводу ее беременности недопустимы в современном обществе. Во время матча Кубка федерации с Великобританией Настасе высказался по поводу цвета кожи будущего ребенка Уильямс. Также он оскорблял официальных лиц и довел до слез своими словами британку Джоанну Конту. ITF пообещала провести расследование случившегося.

"Меня расстраивает, что мы живем в обществе, где такие люди, как Илие Настасе, могут высказывать такие расистские комментарии в отношении меня и моего неродившегося ребенка, а также сексистские комментарии в адрес моих друзей. Я уже говорила однажды и скажу еще раз: этот мир так продвинулся вперед, но все равно еще так много нужно преодолеть. Да, мы сломали много барьеров, но все равно еще далеко идти. Это или что-либо еще не остановит меня от того, чтобы нести любовь, свет и позитив во все, что я делаю. Я буду продолжать быть впереди и отстаивать то, что правильно.

Я не боюсь в отличие от вас. Вы знаете, я не трус. "Вас расстраивает моя дерзость?" Вы можете стрелять в меня своими словами… Можете пытаться убить меня своей ненавистью, но я, как воздух, буду только подниматься вверх. Я благодарю Международную федерацию тенниса за любое объяснение, которое она дает по фактам этого дела. Они получат мою полную поддержку", – написала в своем "Инстаграме" Уильямс.

 

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Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Апр 24 2017 в 12:58 PDT

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КОММЕНТАРИИ (9)
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пошливы

Уильямс - ты ошибся - это у тебя расстройство желудка - срачкой называется со страха.

01:14

Махмуд Махмедов

Негры уже достали со своим расизмом.

01:10

пошливы

Мистер Уильямс фашист. И это не обсуждается. Жрёт целое десятилетие 15 запрещённых препаратов ссылаясь на то, что она больная. Вот это и есть РАСИЗМ!!!

01:08

Zico-wc

Настасе респект! Не побоялся сказать, что думал. Во времена политкорректности это героический поступок.

00:45

bep77

Госпожу допингера оскорбляет цвет её кожи? Сочувствую, но это пожизненно...

00:22

rashlim

На это можно вспомнить слова самого Настасе: «Во время моей карьеры все было проще. Я встречал темнокожего игрока, говорил ему «Привет, расист!», и он не обижался. Как и Джимми Коннорс, у которого я однажды спросил: «Ты пришел в сопровождении мамы?» Сегодня игроки совсем другие – на кону стоят огромные деньги, и каждый матч для них как война». В общем, обидчивые все стали.

00:19

NICKELBACK

Ну Настасе действительно палку перегнул. Только у меня вопрос, а откуда такой пафос в обращении: "Вас расстраивает моя дерзость?" Вы можете стрелять в меня своими словами… Можете пытаться убить меня своей ненавистью, но я, как воздух, буду только подниматься вверх."? Для кого это рассчитано?

00:06

Lexys1

это он еще про братишек не шутил...

23:56 24 апреля

alexalex

"Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку". Александр Сергеевич Пушкин.

23:50 24 апреля