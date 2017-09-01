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Серена Уильямс легла в больницу для рождения ребенка

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Американская теннисистка Серена Уильямс легла в больницу для рождения ребенка, информирует CBS. В целяю безопасности, по прибытии в медицинский центр во Флориде весь первый этаж был очищен от посторонних. Напомним, что 35-летняя американка объявила о беременности в апреле.

Ранее она отмечала, что после рождения ребенка планирует вернуться в спорт. Уильямс не выступает с января, когда победила на Открытом чемпионате Австралии, находясь на втором месяце беременности.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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