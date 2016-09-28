Серена Уильямс: "Как говорил Мартин Лютер Кинг: "Приходит время, когда молчание становится предательством"

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала в своем профиле в Facebook заявление на тему межрасовых отношений в США. Теннисистка подчеркнула, что больше не будет воздерживаться от комментариев по подобным вопросам.

"Сегодня я попросила моего 18-летнего племянника (чтобы не было вопросов, он чернокожий) отвезти меня на встречу, чтобы я могла спокойно сделать работу на телефоне. В отдалении я увидела полицейского на обочине дороги. Быстро проверила, не превысили ли мы скорость.

А потом мне вспомнилось то ужасное видео с девушкой в машине, парня которой застрелил сотрудник полиции. Все это пронесло в моем мозгу за мгновение. Я даже пожалела, что не села сама за руль. Я бы никогда не простила себя, если бы что-то произошло с моим племянником. Он ведь ни в чем не повинен. Как были и другие.

Я абсолютно уверенна, что не все представители какой-либо группы априори являются плохими. Но бывают равнодушные, испуганные, необразованные или бесчувственные, и именно они в итоге влияют на миллионы и миллионы других жизней.

Почему мне приходится думать об этом в 2016 году? Разве мы не вытерпели достаточно, сумев открыть так много дверей и повлиять на миллиарды других людей? Но я поняла, что мы должны двигаться вперед, ведь дело не в том, как много мы добились, а в том, как много нам еще нужно пройти.

А потом я подумала, а высказывала ли я когда-либо эти мысли вслух? Нужно посмотреть на себя со стороны. Что насчет моих племянников? А вдруг у меня будут сын и дочери? Как говорил доктор Мартин Лютер Кинг: "Приходит время, когда молчание становится предательством".

Я. Не. Буду. Молчать", – написала Серена.