Серена Уильямс: "Интересно, что меня считают фаворитом US Open спустя год после рождения ребенка"

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась своим настроем перед последним в сезоне-2018 турниром "Большого шлема" – US Open. По словам спортсменки, для нее после рождения ребенка теперь все по другому, а также добавила, что интересно, что ее считают фаворитом.

– Я чувствую, что все по-другому, я живу другой жизнью, играю на US Open как мама, – приводит WTA слова Уильямс. – Во всяком случае, после того, как я стала мамой у меня больше огня в животе. Это очень трудно описать: думала, что после рождения ребенка я буду более расслабленной. Кажется, я уже говорила это раньше, но это не так. Я работаю также усердно, если не усерднее. Я чувствую, что воспринимаю все также серьезно, если не еще серьезнее. Это действительно удивительно для меня. То, что я буду фаворитом почти через год после рождения ребенка, довольно интересно.

US Open стартует в понедельник, 27 августа, в Нью-Йорке. Уильямс в первом круге турнира встретится с представительницей Польши Магдой Линетт.

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