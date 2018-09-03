Серена Уильямс и Каролина Плишкова вышли в четвертьфинал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертом круге US Open обыграла эстонку Кайю Канепи - 6:0, 4:6, 6:3. В четвертьинале она встретится с Каролиной Плишковой.
Чешская теннисистка в четвертом круге обыграла австралийку Эшли Барти - 6:4, 6:4.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Серена Уильямс (США, 17) - Кайя Канепи (Эстония) - 6:0, 4:6, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия, 8) - Эшли Барти (Австралия, 18) - 6:4, 6:4