Серена Уильямс и Каролина Плишкова вышли в четвертьфинал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертом круге US Open обыграла эстонку Кайю Канепи - 6:0, 4:6, 6:3. В четвертьинале она встретится с Каролиной Плишковой.

Чешская теннисистка в четвертом круге обыграла австралийку Эшли Барти - 6:4, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Серена Уильямс (США, 17) - Кайя Канепи (Эстония) - 6:0, 4:6, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия, 8) - Эшли Барти (Австралия, 18) - 6:4, 6:4