Серена Уильямс: "Это мой ужин. Не осуждайте!"

23-кратная победительница турниров "Большого шлема", американка Серена Уильямс в Твиттере опубликовала фото своего ужина. 36-летняя спортсменка отметила, что в течение дня не успела поесть.

- Это мой ужин. Не осуждайте! Я забыла сегодня поесть, – написала Уильямс в Твиттере.

My dinner tonight. No judging!! I forgot to eat today🙈🙈 pic.twitter.com/4ZPeonVBgY – Serena Williams (@serenawilliams) 22 августа 2018 г.

На прошедшей неделе спортсменка дошла до второго круга турнира в Цинциннати, где проиграла чешке Петре Квитовой со счетом 3:6, 6:2, 3:6.