22:45 22 августа | Теннис — WTA

Серена Уильямс: "Это мой ужин. Не осуждайте!"


23-кратная победительница турниров "Большого шлема", американка Серена Уильямс в Твиттере опубликовала фото своего ужина. 36-летняя спортсменка отметила, что в течение дня не успела поесть.

- Это мой ужин. Не осуждайте! Я забыла сегодня поесть, – написала Уильямс в Твиттере. 

 

На прошедшей неделе спортсменка дошла до второго круга турнира в Цинциннати, где проиграла чешке Петре Квитовой со счетом 3:6, 6:2, 3:6.

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