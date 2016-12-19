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Серена Уильямс: "Если бы я была мужчиной, меня бы давно назвали лучшим спортсменом в истории"

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38-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" Серена Уильямс выразила мнение, что некоторые люди могут относиться к ней предвзято в связи с полом и цветом кожи.

- Чернокожей женщине и вообще чернокожим в Америке быть непросто, - цитирует theundefeated.com Уильямс. - Особенно когда представляешь свою страну в спорте.

- Вы говорите о проблемах женщин и проблемах чернокожих. Не кажется ли вам ироничным то, что именно чернокожую женщину многие называют лучшим спортсменом в истории?

- Если бы я была мужчиной, разговоры об этом были бы давно. То, что ты женщина, рождает целый комплекс социальных проблем. То же самое если ты чернокожий, особенно в поледнее время.  Я в последнее время много внимания уделяю правам женщин, потому что они играют важную роль в мире. Если бы я была мужчиной, меня бы давно назвали лучшим спортсменом в истории.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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