Серена Уильямс: "Белому мужчине больше позволено проявлять эмоции, чем черной женщине"

Американская теннисистка Серена Уильямс вспомнила о скандале в финале US Open, когда она уступила японке Наоми Осаке.

- На US Open со мной произошло много чего, - цитирует американку англоязычная версия журнала GQ. - Я думаю о трех-четырех вещах, которые случились со мной, особенно в последних раундах. В такие моменты человек может быть немного более чувствительным, чем обычно. Когда ты проходишь через экстремальные ситуация не раз, и даже не два и не три раза, то наступает момент, когда ты взрываешься. Честно говоря, я не помню, как все было. Я не думала об этом. Телевизор я вообще не смотрю. Стараюсь жить как в мыльном пузыре, насколько это возможно. Не хочу обращать внимание на мнение других людей. Пусть живут, как хотят. Многие люди ничего не понимают. По поводу подсказок, если вы мне скажете, что это идет от моей команды, я скажу им, чтобы они не делали этого. Мы должны победить или проиграть, но с достоинством. Так я поступала всю свою карьеру. Я черная женщина, и мой лимит на проявление эмоций ниже, чем у белого мужчины. Это факт. Такая сейчас ситуация в мире.

Ранее журнал GQ назвал Серену Уильямс женщиной года.