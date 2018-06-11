19:29 | Теннис — WTA

Савиных проиграла в первом круге турнира в Ноттингеме


Россиянка Валерия Савиных не смогла выйти во второй круг турнира в Ноттингеме. Она в двух сетах уступила китаянке Дуань Инин.

Ноттингем (Великобритания) 

Турнир WTA The Open Nottingham 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Дуань Инин (Китай) - Валерия САВИНЫХ (Россия, Q) - 6:2, 6:2

Вера Лапко (Белоруссия) - Яна Фетт (Хорватия) - 7:6 (7:5), 6:4

Ирина Фалькони (США, Q) - Арина Родионова (Австралия) - 6:4, 6:1

Дениса Аллертова (Чехия) - Кристи Ан (США) - 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/nottingham/2018/

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