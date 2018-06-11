Савиных проиграла в первом круге турнира в Ноттингеме

Россиянка Валерия Савиных не смогла выйти во второй круг турнира в Ноттингеме. Она в двух сетах уступила китаянке Дуань Инин.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA The Open Nottingham
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Дуань Инин (Китай) - Валерия САВИНЫХ (Россия, Q) - 6:2, 6:2
Вера Лапко (Белоруссия) - Яна Фетт (Хорватия) - 7:6 (7:5), 6:4
Ирина Фалькони (США, Q) - Арина Родионова (Австралия) - 6:4, 6:1
Дениса Аллертова (Чехия) - Кристи Ан (США) - 6:3, 6:1
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