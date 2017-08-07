Сара Эррани: "Я чиста перед собой. Препарат попал в еду во время готовки"

Итальянка Сара Эррани объяснила, как в ее организм мог попасть запрещенный препарат. Напомним, что спортсменка была дисквалифицирована на два месяца за положительный допинг-тест на препарат, который является стимулятором и метаболическим гормоном.
– Я никогда не принимала никаких запрещенных препаратов за свою карьеру, – написала Эрнани в Твиттере. – С первого дня я придерживаюсь программы ВАДА. Я никогда не просила терапевтических исключений, чтобы использовать запрещенные препараты, даже когда болела.
Летрозол есть в составе лекарства "Фемара", который моя мама использует ежедневно с 2012 года после операции на груди по удалению рака. Это лекарство находилось в доме, где я живу.
У лекарства есть побочные действия и оно может быть опасно для здоровья. Тем более, у него нет эффектов, которые могли бы быть полезны в профессиональном спорте.
Я вместе с семьей попыталась понять, как препарат попал в мой организм. Я не сомневаюсь, что приняла его по ошибке. Вероятно, что он попал в еду во время готовки. Через эксперимент было выяснено, что то количество вещества, которое было найдено у меня в крови, можно получить меньше чем из одной таблетки "Фемары".
Я все объяснила трибуналу, который согласился со следующими пунктами:
а) положительный тест стал следствием попадания препарата в еду;
б) нет улик, что я умышленно приняла этот препарат;
в) нет улик, что "Летрозол" помог бы улучшить мои результаты.
Как результат я дисквалифицирована на два месяца. Отстранение закончится 2 октября. Все мои результаты с 16 февраля по 7 июня аннулируются. С меня снимут очки, а призовые деньги я должна вернуть.
Конечно, я расстроена. Однако теперь мне остается только ждать. Жаль, что так получилось, но я чиста перед собой и не нарушала никаких антидопинговых правил.
kafk
и никто не скажет что она всю жизнь всех обманывала и отобрать у нее все титулы как о Шараповой говорили)?
20:36
rusfed 2.0
во время поцелуя ж вроде, не?
20:13