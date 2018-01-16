Санкт-Петербург проиграл Шэньчжэню право проведения Итогового турнира WTA

Итоговый турнир WTA с 2019 года будет проходить в китайском Шэньчжэне, сообщает "Коммерсант". На проведение турнира также претендовал Санкт-Петербург. По данным члена совета директоров Международной федерации тенниса, директора женского турнира "ВТБ Кубок Кремля" Алексея Селиваненко, на заключительном этапе спора за право организации этого престижного состязания борьба шла между Сингапуром, который принимает его с 2014 года, и Шэньчжэнем.

Как следует из китайских источников, совет директоров WTA сделал выбор в пользу бурно развивающегося китайского промышленного центра, представители которого, не имея пока нового теннисного стадиона, на котором планируется проводить престижнейший турнир, сделали WTA выгодное предложение.