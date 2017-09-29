Санкт-Петербург претендует на право принять итоговый турнир WTA

Директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон сообщила, что Санкт-Петербург и один из китайских городов поспорят за право проводить итоговый турнир WTA с 2019 года. С 2014 по 2018 год соревнования проводятся в Сингапере.

- Петербург и один из китайских городов претендуют на проведение итогового турнира WTA, -приводит слова Камельзон "Р-Спорт". - Сложно сейчас сказать, какие шансы, но шансы есть. Китай берет финансированием, а мы европейским комфортом и хорошей организацией, которая стала известна на весь мир. Речь идет о проведении турнира с 2019 года и контракте сроком на пять лет.