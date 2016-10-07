Саманта Стосур: "Не думаю, что Шарапова получит поддержку от игроков"

Австралийка Саманта Стосур призналась, что ее удивило сокращение срока дисквалификации Марии Шараповой, которая была отстранена за применение мельдония. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию до 15 месяцев, таким образом, россиянка вернется на корт в апреле 2017 года.

– Я не могу в это поверить, если честно, – цитирует South China Morning Post Стосур. – Даже не знаю, что сказать. Не понимаю, как можно отменить двухлетнюю дисквалификацию, воспользовавшись тем предлогом, что спортсмен не знал о запрете препарата. Это создает плохой прецедент для спортсменов. Они могут поднять руки вверх и заявить, что не виноваты ни в чем. Я разговаривала об этом с некоторыми коллегами. И у всех примерно одна и та же точка зрения. Не думаю, что со стороны игроков Шарапова получит поддержку. Будет интересно посмотреть, как ее встретят, когда она вернется.