Рыбарикова - во втором круге турнира в Линце

Словачка Магдалена Рыбарикова вышла во второй круг турнира в Линце. Первая ракетка турнира в двух сетах обыграла Ришел Хогенкамп

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лепченко (США) - Бертенс (Голландия, 3) - 6:3, 7:6(7:4)

Фетт (Хорватия, Q) - Аллертова (Чехия) - 7:5, 6:2

Рыбарикова (Словакия, 1) - Хогенкамп (Голландия) - 7:5, 6:3

Кузьмова В. (Словакия, Q) - Фридзам (Германия, WC) - 6:2, 7:5

Томлянович (Австралия) - Пуиг (Пуэрто-Рико) - 3:6, 6:4, 6:1

Томова (Болгария, Q) - Броади Н. (Великобритания, LL) - 3:6, 7:6(8:6), 6:4

Бузарнеску (Румыния, Q) - Контавейт (Эстония, 4) - 7:6 (10:8), 6:3

Мария (Германия, 7) - Жабер (Тунис) - 6:1, 6:4