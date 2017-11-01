Рыбарикова с седьмого матчбола победила Младенович на турнире в Чжухае

Словачка Магдалена Рыбарикова обыграла француженку Кристину Младенович во втором матче турнира в Чжухае. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут и закончилась со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (7:5).

Для Рыбариковой эта победа стала первой в двух встречах. В последнем матче группы "Азалия" Младенович сыграет с немкой Юлией Гергес.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 280 935 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Азалия"

Рыбарикова (Словакия, 10) – Младенович (Франция, 1) – 7:5, 1:6, 7:6 (7:5)