Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

18-летняя россиянка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. На St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге она переиграла третью "сеяную" француженку Каролин Гарсия – 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Следующая соперница Рыбакиной определится во встрече немки Юлии Гергес и итальянки Роберты Винчи.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена РЫБАКИНА (Россия, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 3) – 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)
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hant64
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