Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

18-летняя россиянка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. На St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге она переиграла третью "сеяную" француженку Каролин Гарсия – 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Следующая соперница Рыбакиной определится во встрече немки Юлии Гергес и итальянки Роберты Винчи.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена РЫБАКИНА (Россия, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 3) – 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)