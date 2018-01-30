Рыбакина одержала первую победу в WTA, обыграв в Санкт-Петербурге Бачински

Россиянка Елена Рыбакина в двух сетах обыграла Тимеа Бачински из Швейцарии в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy. Для 18-летней теннисистки эта победа стала первой в карьере в WTA. Ее следующей соперницей станет третья "сеянная" турнира француженка Каролин Гарсия.

Также во второй круг пробилась прошедшая квалификацию итальянка Роберта Винчи, победившая чешку Терезу Мартинцову. Теперь ей предстоит встреча с немкой Юлией Гергес, обыгравшей Марию Саккари из Греции. Другая представительница Германии Андреа Петкович уступила румынке Ирине-Камелии Бегу.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

РЫБАКИНА (Россия, Q) – Бачински (Швейцария) – 6:4, 6:3

Бегу (Румыния) – Петкович (Германия, LL) – 7:6, 6:1

Винчи (Италия, Q) – Мартинцова (Чехия, Q) – 6:2, 6:2

Гергес (Германия, 5) – Саккари (Греция) – 6:2, 7:6 (7:5)