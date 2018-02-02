Рыбакина – о поражении от Гергес: "У меня получалось не все, что хотелось бы"

Российская теннисистка Елена Рыбакина после поражения в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге от Юлии Гергес (3:6, 3:6) осталась довольна своим выступлением. При этом она подчеркнула, что недопустимо проигрывать по восемь геймов подряд.

– Сегодня у меня не все получалось, что хотелось бы. Но это был хороший опыт, – сказала Рыбакина. – Надеюсь, дальше будет только лучше. Хотелось бы стать сильнее физически. Сейчас мне помогает новый тренер по ОФП.

– Вы повели 3:0 в первом сете. Что произошло потом?

– Юлия начала достаточно мягко, как мне показалось. Я повела 3:0, но со счета 40:0 потеряла концентрацию. Все-таки у меня был уже шестой матч на турнире. Но такое недопустимо, не только в матчах с такими соперниками, но и вообще.

Рыбакина проиграла Гергес в четвертьфинале в Санкт-Петербурге