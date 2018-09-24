Россиянка Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Ташкенте

Россиянка Маргарита Гаспарян вышла во второй раунд турнира WTA в Ташкенте. В первом круге теннисистка в двух сетахобыграла представительницу Узбекистана Сабину Шарипову - 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 19 минут.

Во втором круге турнира россиянка встретится с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маргарита Гаспарян (Россия) - Сабина Шарипова (Узбекистан) - 6:2, 6:2