Россиянка Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Ташкенте

Россиянка Маргарита Гаспарян вышла во второй раунд турнира WTA в Ташкенте. В первом круге теннисистка в двух сетахобыграла представительницу Узбекистана Сабину Шарипову - 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 19 минут.
Во втором круге турнира россиянка встретится с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маргарита Гаспарян (Россия) - Сабина Шарипова (Узбекистан) - 6:2, 6:2
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