Роджер Федерер: "Никто не должен подвергать сомнению лидерство Халеп в рейтинге WTA"

Швейцарец Роджер Федерер поддержал румынку Симону Халеп, которая завершила год лидером рейтинга WTA, не выиграв при этом ни одного турнира "Большого шлема". Федерера спросили, можно ли считать такое лидерство заслуженным.

– Халеп заслуживает быть первой ракеткой в мире, и это нужно уважать, – приводит пресс-служба WTA слова Федерера. – Не имеет значения, что она не выиграла турнир "Большого шлема". Никто не должен подвергать сомнению ее лидерство в рейтинге. У нее была мечта всей жизни, и она исполнилась. Теннис – это не только "Большой шлем". Симона много работала, была в форме весь год и провела много тяжелых турниров. Я рад за нее.