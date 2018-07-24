Родина вышла во второй круг турнира в Москве, Александрова - нет

Российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг турнира Moscow River Cup, обыграв испанку Паулу Бадосу Хиберт. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.

Во втором круге Родина сыграет с представительницей Белоруссии Александрой Саснович, которая в ранее обыграла Юханну Ларссон из Швеции.

Другая представительница России Екатерина Александрова завершила выступление на турнире в Москве, уступив румынке Ирине Марии Баре (0:6, 3:6). Во втором круге последняя встретится с победительницей встречи между Анастасией Севастовой из Латвии и француженкой Полин Пармантье, которая состоится 25 июля.

Москва (Россия)

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Евгения РОДИНА (Россия) - Паула Бадоса Хиберт (Испания, Q) - 6:1, 6:2

Ирина Мария Бара (Румыния, LL) – Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 6:0, 6:3.