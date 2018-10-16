Родина в паре с Томлянович вышли во второй круг "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

Россиянка Евгения Родина в паре с австралийкой Айлой Томлянович пробилась во второй раунд "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде. Они обыграли дуэт Моник Адамчак/Лидия Морозова (Австралия/Белоруссия) - 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

В следующем раунде они сыграют с победительницами матча Нигина Абдураимова /Анна Калинская (Узбекистан/Россия) - Алисия Росольска/Эбигейл Спирс(Польша/США).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 867 766 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Евгения Родина/Айла Томлянович (Россия/Австралия) - Моник Адамчак/Лидия Морозова (Австралия/Белоруссия) - 6:2, 7:5