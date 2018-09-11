Родина уступила Гарсии-Лопес в первом раунде турнира в Квебек-Сити

Российская теннисистка Евгения Родина уступила испанке Георгине Гарсии Перес (6:4, 3:6, 1:6) в матче первого раунда турнира WTA в Квебек-Сити (Канада). Матч продолжался один час и 53 минуты.
Квебек-Сити (Канада)
Турнир WTA Coupe Banque Nationale presentee par IGA
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Георгина Гарсия Перес (Испания) - Евгения Родина (Россия) - 4:6, 6:3, 6:1
Джессика Пегула (США, Q) - Кристина Плишкова (Чехия) - 6:3, 7:6(8:6)
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