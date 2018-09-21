Родина уступила Бертенс в 1/4 финала турнира в Сеуле

Голландка Кики Бертенс обыграла россиянку Евгению Родину (3:6, 6:3, 6:0) в 1/4 финала турнира в Южной Корее. Матч продолжался один час и 38 минут.
В полуфинале голландская теннисистка сыграет с победительницей пары Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Мария Саккари (Греция)
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кики Бертенс (Голландия, 2) - Евгения Родина (Россия) - 3:6, 6:3, 6:0
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