Родина проиграла Виттхефт во втором круге турнира в Люксембурге

Россиянка Евгения Родина уступила немке Карине Виттхефт во втором круге турнира в Люксембурге. Встреча продолжалась 1 час 8 минут и закончилась со счетом 2:6, 3:6. В следующем раунде Виттхефт сыграет с победительницей матча Андреа Петкович – Кики Бертенс.

В других встречах бельгийка Элисе Мертенс победила американку Мэдисон Бренгл, а эстонка Анетт Контавейт проиграла британке Хизер Уотсон.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виттхефт (Германия) – РОДИНА (Россия) – 6:2, 6:3

Мертенс (Бельгия, 5) – Бренгл (США) – 6:2, 0:6, 6:3

Уотсон (Великобритания) – Контавейт (Эстония, 3) – 6:4, 6:4