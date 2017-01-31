Родина проиграла в первом круге турнира в Гаосюне

Россиянка Евгения Родина потерпела поражение в матче первого круга турнира в Гаосюне. 27-летняя спортсменка в двух сетах уступила украинке Элине Свитолиной.
В других встречах сербка Елена Янкович проиграла японке Куруми Наре, а китаянка Чжу Линь одолела Магду Линетт из Польши.
Гаосюн (Тайвань)
Турнир WTA Taiwan Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Свитолина (Украина, 1) - РОДИНА (Россия) - 6:0, 6:3
Чжу Линь (Китай) - Линетт (Польша) - 6:3, 5:7, 6:4
Нара (Япония) - Янкович Е. (Сербия, 8) - 6:7 (4:7), 7:5, 6:4