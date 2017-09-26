Родина проиграла Соболенко на старте турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Евгения Родина уступила Арине Соболенко из Белоруссии в первом круге турнира в Ташкенте. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 2:6. В следующем раунде Соболенко сыграет с немкой Татьяной Марией, которая ранее обыграла россиянку Виталию Дьяченко.

Отметим, что Родина стала четвертой россиянкой, которая завершила выступление на турнире на этой стадии.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Соболенко (Белоруссия) – РОДИНА (Россия) – 6:2, 6:2