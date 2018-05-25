Родина проиграла Скьявоне и не вышла в первый круг "Ролан Гаррос"

Россиянка Евгения Родина проиграла итальянке Франческе Скьявоне в финале квалификации "Ролан Гаррос". Встреча продолжалась 1 час и завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу 37-летней Скьявоне. Имя ее первой соперницы в основной сетке турнира станет известно позднее.



Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 мая по 10 июня в Париже. Общий призовой фонд турнира составит 39,2 миллиона евро.