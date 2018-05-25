Родина проиграла Скьявоне и не вышла в первый круг "Ролан Гаррос"

Россиянка Евгения Родина проиграла итальянке Франческе Скьявоне в финале квалификации "Ролан Гаррос". Встреча продолжалась 1 час и завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу 37-летней Скьявоне. Имя ее первой соперницы в основной сетке турнира станет известно позднее.
Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 мая по 10 июня в Париже. Общий призовой фонд турнира составит 39,2 миллиона евро.
Россиянки в первом круге "Ролан Гаррос":
Дарья КАСАТКИНА (15) – Кайя Канепи (Эстония)
Мария ШАРАПОВА (28) – победитель квалификации
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (30) – Полона Херцог (Словения)
Светлана КУЗНЕЦОВА – Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)
Елена ВЕСНИНА – Бернарда Пера (США)
Екатерина МАКАРОВА – Сайсай Чжэн
Наталья ВИХЛЯНЦЕВА – Эшли Барти (Австралия)
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА – победитель квалификации
Дополнительная информация
- Светлана Кузнецова
- Мария Шарапова
- Елена Веснина
- Анастасия Павлюченкова
- Екатерина Макарова
- Евгения Родина
- Дарья Касаткина
- Наталья Вихлянцева
- Екатерина Александрова