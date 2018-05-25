16:21 | Теннис — WTA

Родина проиграла Скьявоне и не вышла в первый круг "Ролан Гаррос"


Россиянка Евгения Родина проиграла итальянке Франческе Скьявоне в финале квалификации "Ролан Гаррос". Встреча продолжалась 1 час и завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу 37-летней Скьявоне. Имя ее первой соперницы в основной сетке турнира станет известно позднее.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 мая по 10 июня в Париже. Общий призовой фонд турнира составит 39,2 миллиона евро.

Россиянки в первом круге "Ролан Гаррос":

Дарья КАСАТКИНА (15) – Кайя Канепи (Эстония)

Мария ШАРАПОВА (28) – победитель квалификации

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (30) – Полона Херцог (Словения)

Светлана КУЗНЕЦОВА – Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)

Елена ВЕСНИНА – Бернарда Пера (США)

Екатерина МАКАРОВА – Сайсай Чжэн

Наталья ВИХЛЯНЦЕВА – Эшли Барти (Австралия)

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА – победитель квалификации 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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