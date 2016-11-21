Родина поднялась на 13 позиций в рейтинге WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Первая десятка осталась неизменной. Лучшей среди россиянок остается Светлана Кузнецова, занимающая 9-е место.

Также стоит отметить, что другая российская теннисистка Евгения Родина благодаря победе на турнире в Тайбэе поднялась со 104-го на 91-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 21 ноября

1 (1*). Кербер (Германия) - 9080 очков

2 (2). С. Уильямс (США) - 7050

3 (3). Радванска (Польша) - 5600

4 (4). Халеп (Румыния) - 5228

5 (5). Цибулкова (Словакия) - 4875

6 (6). Плишкова (Чехия) - 4600

7 (7). Мугуруса (Испания) - 4236

8 (8). Кис (США) - 4137

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 4115

10 (10). Конта (Великобритания) - 3640...

16 (16). ВЕСНИНА (Россия) - 2252...

26 (27). КАСАТКИНА (Россия) - 1630

27 (28). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1620...

30 (30). МАКАРОВА (Россия) - 1530...

91 (104). РОДИНА (Россия) - 712...

95 (95). ХРОМАЧЕВА (Россия) - 688

* - положение в предыдущем рейтинге