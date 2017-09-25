Родина поднялась на 10 позиций в рейтинге WTA, Шарапова потеряла одну строчку

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг WTA. Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова поднялась на четыре строчки и теперь занимает 19-ю позицию. Елена Веснина потеряла два места и расположилась на 21-м.

Наталья Вихлянцева опустилась на шесть позиций, Екатерина Александрова поднялась на шесть строчек, а Евгения Родина отыграла 10 мест. Мария Шарапова потеряла одну строчку и располагается на 104-й позиции.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло – лидером по-прежнему является испанка Гарбинье Мугуруса.

Рейтинг WTA

Положение на 25 сентября

1 (1*). Мугуруса (Испания) – 6115 очков,

2 (2). Халеп (Румыния) – 5965,

3 (3). Свитолина (Украина) – 5640,

4 (4). Плишкова (Чехия) – 5520,

5 (5). Уильямс (США) – 4756,

6 (6). Возняцки (Дания) – 4640,

7 (7). Конта (Великобритания) – 4520,

8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4410,

9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) – 3810,

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3781...

19 (23). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2190...

21 (19). ВЕСНИНА (Россия) – 2140...

31 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1625...

35 (35). МАКАРОВА (Россия) – 1475...

64 (58). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 882...

69 (75). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 813...

84 (94). РОДИНА (Россия) – 752...

104 (103). ШАРАПОВА (Россия) – 605

* – положение в предыдущем рейтинге