Родина поднялась на 10 позиций в рейтинге WTA, Шарапова потеряла одну строчку

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг WTA. Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова поднялась на четыре строчки и теперь занимает 19-ю позицию. Елена Веснина потеряла два места и расположилась на 21-м.
Наталья Вихлянцева опустилась на шесть позиций, Екатерина Александрова поднялась на шесть строчек, а Евгения Родина отыграла 10 мест. Мария Шарапова потеряла одну строчку и располагается на 104-й позиции.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло – лидером по-прежнему является испанка Гарбинье Мугуруса.
Рейтинг WTA
Положение на 25 сентября
1 (1*). Мугуруса (Испания) – 6115 очков,
2 (2). Халеп (Румыния) – 5965,
3 (3). Свитолина (Украина) – 5640,
4 (4). Плишкова (Чехия) – 5520,
5 (5). Уильямс (США) – 4756,
6 (6). Возняцки (Дания) – 4640,
7 (7). Конта (Великобритания) – 4520,
8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4410,
9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) – 3810,
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3781...
19 (23). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2190...
21 (19). ВЕСНИНА (Россия) – 2140...
31 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1625...
35 (35). МАКАРОВА (Россия) – 1475...
64 (58). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 882...
69 (75). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 813...
84 (94). РОДИНА (Россия) – 752...
104 (103). ШАРАПОВА (Россия) – 605
* – положение в предыдущем рейтинге
- Мария Шарапова
- Елена Веснина
- Анастасия Павлюченкова
- Евгения Родина
- Гарбинье Мугуруса
- Наталья Вихлянцева
- Екатерина Александрова