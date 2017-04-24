Родина не смогла выйти в основную сетку турнира в Штутгарте

Россиянка Евгения Родина проиграла в третьем раунде квалификации турнира WTA в Штутгарте немке Тамаре Корпач со счетом 2:6, 6:4, 1:6. Поединок продлился 1 час и 55 минут. Соперница Корпач по первому кругу турнира станет известна позднее.

Россию на турнире представит Мария Шарапова, получившая wild card от организаторов соревнований. Также сыграют россиянки Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Елена Веснина и Дарья Касаткина.

Напомним, что соревнования в Штутгарте станут первыми для Марии Шараповой после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония. В первом раунде 30-летняя россиянка сыграет с итальянкой Робертой Винчи.