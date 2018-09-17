Родина и Веснина поднялись в рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке изменений не произошло. Первой ракеткой России по-прежнему остается Дарья Касаткина, идущая в рейтинге 13-й.
Рейтинг WTA
Положение на 17 сентября
1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 5975
3 (3). Ангелик Кербер (Германия) – 5425
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4725
5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4585
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4555
7 (7). Наоми Осака (Япония) – 4115
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4105
9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3912
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3787...
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) – 3355…
24 (24). Мария Шарапова (Россия) – 2003…
28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1585…
42 (42). Екатерина Макарова (Россия) – 1216…
84 (87). Евгения Родина (Россия) – 749…
86 (89). Елена Веснина (Россия) – 742
* - положение в предыдущем рейтинге