Родина и Хромачева не смогли выйти в финал квалификации турнира в Стамбуле, Ивахненко сыграет с Дарт

Россиянка Евгения Родина не смогла выйти в финал квалификации на турнире в Стамбуле, проиграв британке Хэрриет Дарт со счетом 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За выход в основную сетку турнира Дарт поспорит с россиянкой Валентиной Ивахненко. Последняя ранее обыграла чешку Терезу Мартинцову со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Другая россиянка Ирина Хромачева также проиграла в квалификации турнира в Стамбуле голландке Аранче Рус со счетом 5:7, 0:6. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут.