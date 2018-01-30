Роберта Винчи: "Я не изменю решения и 100 процентов завершу карьеру в 2018 году"

Итальянка Роберта Винчи поблагодарила всех, кто просит ее не завершать спортивную карьеру. Однако 34-летняя теннисистка подчеркнула, что решение уже принято и в мае она проведет свой последний матч.

– Я не могу точно сказать, отговаривает ли меня кто-то, – цитирует "Р-Спорт" Винчи. – С Маратом Сафиным в этом плане я себя сравнить не могу, он был в центре внимания. Я свой выбор сделала сама. Приятно, что есть те, кто хочет, чтобы я не останавливалась. Я не меняю своего решения, сейчас наслаждаюсь, но скоро завершу карьеру. Может быть, и дойду до полуфинала, может даже выиграю турнир, но на 100 процентов не изменю свое решение и завершу карьеру после турнира в Риме.

Я себя чувствую довольной, но и усталой. Все три матча в квалификации для меня были тяжелыми. Довольна, что выиграла в первом круге, я играла хорошо, надеюсь, что на этом не остановлюсь.